Конкурс имени Стенина поставил новый рекорд

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Молодые фотопрофессионалы пяти континентов из рекордных 80 стран подали заявки на участие в конкурсе имени Андрея Стенина 2019 года. Причем число заявок с момента учреждения конкурса в 2014 году увеличилось более чем в два раза. В год своего пятилетия конкурс, созданный в память о фотокоре МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине, взял новую высоту.
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Мэтрам фотографии предстоит в апреле отсмотреть работы молодых фотожурналистов со всего мира. Число зарубежных участников конкурса ежегодно растет, и в 2019 году соотношение российских и международных работ составило 37% к 63% против 48% и 52% прошлогодних. Вместе с Россией лидерами по числу работ стали фотографы из Ирана, Индии, Испании, Египта, Мексики и Бангладеш.
Шорт-лист конкурса будет объявлен 13 июня на сайте stenincontest.ru. Награды конкурса вручат осенью 2019 года, тогда же будет дан старт выставке его лауреатов в Москве и началу творческого турне конкурса по городам мира.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
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