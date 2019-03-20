17:34 20 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Города мира. Астана

Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан

© Sputnik / Сергей Пятаков
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Добровольная отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (11)
274 0 0

Спикер нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин назвал это решение историческим.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Депутаты парламента Казахстана в двух чтениях приняли поправки в Конституцию о переименовании столицы государства в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, сообщает РИА Новости.

Ранее новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан.

"Принято историческое решение", - сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин по итогам голосования.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта, во вторник, в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.

Тема:
Добровольная отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (11)



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встречает в аэропорту Ташкента Нурсултана Назарбаева
Большой друг Узбекистана: кадры встреч Назарбаева с Каримовым и Мирзиёевым
Как будто мой дедушка уходит: казахстанцы об отставке Назарбаева
Казахстанцы неоднозначно восприняли отставку Назарбаева — что говорили люди
Как получить РВП
Три желанных буквы: как получить разрешение на временное проживание

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054