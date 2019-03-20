Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Депутаты парламента Казахстана в двух чтениях приняли поправки в Конституцию о переименовании столицы государства в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, сообщает РИА Новости.

Ранее новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан.

"Принято историческое решение", - сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин по итогам голосования.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта, во вторник, в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.