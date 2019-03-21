Мигрант в Италии поджег школьный автобус с детьми – ужасные подробности ЧП

Водитель изменил маршрут, привязал нескольких детей к сиденьям и поджег автобус со словами: "Не выживет никто".

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. В среду, 20 марта, в Италии водитель школьного автобуса похитил 51 школьника и их учителей и поджег автобус.

Как сообщает AFP, инцидент произошел в момент, когда школьники и трое сопровождающих возвращались со спортивного мероприятия домой в Крему. Однако неожиданно водитель отклонился от маршрута, объявив, что берет всех в заложники, и направился в сторону миланского аэропорта Линате.

Мужчина отобрал у всех мобильные телефоны, часть детей привязал к креслам. А затем с криком "никто не выживет" облил автобус бензином и поджег его.

К счастью, никто из детей не погиб и не получил серьезных травм – один из учащихся все же смог позвонить родителям, и к месту преступления подоспели сотрудники правоохранительных органов, которорые эвакуировали детей через разбитые окна.

Злоумышленника задержали. Им оказался 47-летний уроженец Сенегала, являющийся гражданином Италии. Он женат, имеет двоих детей.

© AFP 2018 / FLAVIO LO SCALZO В Италии водитель поджег автобус с 50 детьми

Он объяснил свой поступок тем, что таким образом выразил протест против гибели мигрантов в Средиземном море.