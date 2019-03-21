В Якутии опровергли слухи о массовом обращении за медпомощью мигрантов из ЦА

По заверениям Минздрава, ни один уроженец стран Средней Азии не обращался в медучреждения республики.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Минздрав Якутии опроверг слухи о массовом обращении за медпомощью выходцев из Средней Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

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"Минздрав Якутии опровергает информацию, распространяемую через социальные сети, … о том, что выходцы из стран Средней Азии в ходе нападений и избиений со стороны местного населения, получив увечья, массово обратились за медицинской помощью и попали в больницы, не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

По словам министра Елены Борисовой, на сегодняшний день обращений за медицинской помощью в медучреждения республики лиц из стран Средней Азии не зафиксировано.

Также минздрав рекомендовал не верить фейковым новостям и провокационным заявлениям, распространяемым через соцсети и мессенджеры.

СУ СК по Якутии 17 марта возбудило уголовное дело по признакам изнасилования и похищения человека. С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Якутска. По данным следствия, ночью 17 марта 23-летний мужчина у дома на улице Кузьмина в Якутске силой затащил женщину в салон автомашины и отвез в сторону гаражей на улице Севастопольская. Там он изнасиловал женщину. Затем он приехал в автомастерскую, где находились двое его знакомых, и оставил женщину там, а сам уехал. Пострадавшая дождалась, пока мужчины уснут, и убежала.

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В понедельник сотрудники Росгвардии и полиции установили местонахождение подозреваемого. В ходе допроса задержанный признал вину и рассказал детали случившегося. Суд арестовал мужчину. В отношении его приятелей следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Информация в соцсетях о том, что преступление совершили выходцы из Средней Азии, вызвала общественный резонанс. Власти Якутии встретились с жителями республики. В группах в WhatsApp распространялась информация о том, что группы якутян обходят кафе и торговые точки, запугивают иностранных работников и устраивают погромы.

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