Сотни людей пришли проститься с певицей Юлией Началовой

Люди с букетами в руках выстроились в очередь, чтобы проститься с артисткой.

ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой пришли сотни человек, передает РИА Новости.

Прощание с Началовой проходит в Траурном зале на Троекуровском кладбище. Люди с букетами в руках выстроились в очередь, чтобы проститься с артисткой. Среди присутствующих – Аскольд и Эдгард Запашные, Тимур Родригез.

Евгений Биятов Певец Феликс Царикати (второй справа) перед началом церемонии прощания

Огромное количество похоронных венков стоят во всем зале. Церемония прощания проходит в тишине, слова соболезнования выражают отдельно родственникам артистки.

В зале просят не задерживаться. Поклонники остаются на улице в ожидании окончания церемонии прощания.

Евгений Биятов Анастасия Стоцкая перед началом церемонии прощания с певицей Юлией Началовой на Троекуровском кладбище

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Она занималась музыкой с детства, в 1991-1992 года приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и одержала победу. За творческую жизнь она записала несколько альбомов, снималась в кино и выступала в качестве телеведущей. Широкой публике она запомнилась благодаря хитам "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".