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Прощание с певицей Юлией Началовой

Сотни людей пришли проститься с певицей Юлией Началовой

Евгений Биятов
В мире
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Люди с букетами в руках выстроились в очередь, чтобы проститься с артисткой.

ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой пришли сотни человек, передает РИА Новости.

Прощание с Началовой проходит в Траурном зале на Троекуровском кладбище. Люди с букетами в руках выстроились в очередь, чтобы проститься с артисткой. Среди присутствующих – Аскольд и Эдгард Запашные, Тимур Родригез.

Певец Феликс Царикати (второй справа) перед началом церемонии прощания
Евгений Биятов
Певец Феликс Царикати (второй справа) перед началом церемонии прощания

Огромное количество похоронных венков стоят во всем зале. Церемония прощания проходит в тишине, слова соболезнования выражают отдельно родственникам артистки.

В зале просят не задерживаться. Поклонники остаются на улице в ожидании окончания церемонии прощания.

Анастасия Стоцкая перед началом церемонии прощания с певицей Юлией Началовой на Троекуровском кладбище
Евгений Биятов
Анастасия Стоцкая перед началом церемонии прощания с певицей Юлией Началовой на Троекуровском кладбище

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Она занималась музыкой с детства, в 1991-1992 года приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и одержала победу. За творческую жизнь она записала несколько альбомов, снималась в кино и выступала в качестве телеведущей. Широкой публике она запомнилась благодаря хитам "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".

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Теги:
Смерть публичных людей, кладбище, Москва, Россия



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