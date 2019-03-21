На Солнце за сутки произошли три вспышки

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П.Н. Лебедева РАН сообщила о резком росте солнечной активности в последние сутки.

Так, 20 и 21 марта ученые зафиксировали три вспышки класса С (где А — самая слабая, а Х — наиболее интенсивная).

"Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг желтого уровня (пиковое значение составило 3,5 по десятибалльной шкале)", — сообщили в лаборатории.

Специалисты считают, что происходящее не связано с началом 25-го цикла солнечной активности, который длится около одиннадцати лет. По их мнению, вспышки произошли из-за сжигания "топлива" предыдущего цикла.

"Таким топливом являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией", — пояснили в лаборатории.

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Между тем ученые не могут объяснить, почему магнитные поля предыдущего цикла все еще присутствуют на Солнце спустя семь лет после максимума, который пришелся на 2012 год.