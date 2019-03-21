Число жертв крушения парома в Ираке достигло 85 – ТВ

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Число погибших в результате крушения парома рядом с иракским Мосулом увеличилось до 85, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. Ранее сообщалось, что погиб 71 человек.
Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал со ссылкой на иракских чиновников, что паром мог перевезти только около 50 человек. По данным телеканала Al-Sumaria, гендиректор управления гражданской обороны Казым Баухан заявил, что был спасен 61 человек.
Соболезнования президенту Ирака Бархаму Ахмеду Салеху в связи с гибелью десятков человек выразил российский лидер Владимир Путин.
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения парома на реке Тигр — гибелью десятков пассажиров, в числе которых много детей и женщин", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.