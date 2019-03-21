Число жертв крушения парома в Ираке достигло 85 – ТВ

По предварительным данным, трагедия произошла из-за перегруза и повышения уровня воды в реке.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Число погибших в результате крушения парома рядом с иракским Мосулом увеличилось до 85, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. Ранее сообщалось, что погиб 71 человек.

© AFP 2018 / HAIDAR HAMDANI В Ираке перевернулся туристический паром: 45 погибших - видео

Туристический паром перевернулся в реке Тигр рядом с районом аль-Габат в Мосуле. По предварительным данным, трагедия произошла из-за перегруза и повышения уровня воды в реке.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал со ссылкой на иракских чиновников, что паром мог перевезти только около 50 человек. По данным телеканала Al-Sumaria, гендиректор управления гражданской обороны Казым Баухан заявил, что был спасен 61 человек.

Соболезнования президенту Ирака Бархаму Ахмеду Салеху в связи с гибелью десятков человек выразил российский лидер Владимир Путин.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения парома на реке Тигр — гибелью десятков пассажиров, в числе которых много детей и женщин", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.