Массовая эвакуация в Китае: взрыв на химзаводе унес 47 жизней

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Около четырех тысяч человек эвакуированы из района взрыва на химзаводе в Китае.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию, власти эвакуировали около трех тысяч работников предприятий и около одной тысячи местных жителей.
В школах и детских садах в зоне ЧП прекращены занятия.
Взрыв произошел в четверг на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган".
Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань.
По последним данным, погибли 47 человек, за медпомощью обратились 640 человек, среди них 90 человек с тяжелыми травмами.
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил сделать все возможное для спасения людей и ликвидации опасности.