Массовая эвакуация в Китае: взрыв на химзаводе унес 47 жизней

Жертвами взрыва на химзаводе в Китае стали 47 человек, пострадали 640 человек.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Около четырех тысяч человек эвакуированы из района взрыва на химзаводе в Китае.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию, власти эвакуировали около трех тысяч работников предприятий и около одной тысячи местных жителей.

В школах и детских садах в зоне ЧП прекращены занятия.

Взрыв произошел в четверг на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган".

Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань.

По последним данным, погибли 47 человек, за медпомощью обратились 640 человек, среди них 90 человек с тяжелыми травмами.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил сделать все возможное для спасения людей и ликвидации опасности.