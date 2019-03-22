Туристам запретят посещать Квартал красных фонарей в Амстердаме

Толпы туристов сделали жизнь местных невыносимой: сейчас квартал еженедельно посещают более тысячи организованных групп.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Власти Амстердама запретят все организованные экскурсии по знаменитому Кварталу красных фонарей, сообщает портал Dutch News.

Отмечается, что решение было принято для того, чтобы разгрузить исторический центр города от слишком большого числа туристов, создающих неудобства для местных жителей, а также защитить права секс-работниц, к которым приезжие относятся неуважительно.

"Нам не кажется уместным, что туристы разглядывают работниц секс-индустрии", — заявил по этому поводу представитель городских властей Удо Кок.

Запрет на организацию экскурсий вступит в силу с 1 января 2020 года.

Сейчас квартал еженедельно посещают более тысячи организованных групп.

Кроме того, власти нидерландской столицы постановили, что число туристов в экскурсионной группе в других районах исторического центра Амстердама не должно превышать 15 человек.