Порошенко назвал армию Украины фантастически боеспособной

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. За последние годы украинская армия из "голой и босой" превратилась в "фантастически боеспособную", заявил президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Армия (2014 года. — Прим. ред.) фактически голая и босая встречала врага, на голом энтузиазме. И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, уже наши партнеры из стран НАТО приезжают к нашим воинам учиться, как давать отпор агрессии и побеждать в гибридной войне", — сказал Порошенко в интервью военному радио "Армия FM".

Он добавил, что очень важно видеть, как изменилась украинская армия в течение последних трех-четырех лет. По его словам, патриотизм у бойцов был всегда, но за это время возмужали командиры, добавились компетентность, профессионализм, вооружение.

Украинский президент не раз называл армию страны "одной из самых эффективных в Европе". Однако в ней есть множество проблем. По словам главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса, с 2014 года небоевые потери вооруженных сил в целом составили более десяти тысяч человек. Такая статистика объясняется ростом количества самоубийств, алкоголизмом и дезертирством.

Кроме того, есть и проблемы с военной техникой. Украинское оружие не пользуется популярностью ни внутри страны, ни у иностранных партнеров.

В феврале в Конституции Украины закрепили курс на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз. Эксперты считают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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