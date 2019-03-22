Мирзиёев выразил соболезнования президенту Ирака в связи с крушением парома

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования народу Ирака в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения парома на реке Тигр.
Как сообщает пресс-служба главы государства, он направил своему иракскому коллеге телеграмму со словами скорби по поводу трагедии.
Напомним, трагедия произошла на реке Тигр рядом с районом аль-Габат в Мосуле. На борту могло быть до 250 пассажиров. По последним данным, число жертв достигло 85.
СМИ пишут, что крушение произошло из-за перегруза - на борту было очень много людей.