Мирзиёев выразил соболезнования президенту Ирака в связи с крушением парома

Десятки пассажиров, среди которых много детей, погибли из-за крушения парома на реке Тигр. По предварительным данным, трагедия произошла из-за перегруза и повышения уровня воды в реке.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования народу Ирака в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения парома на реке Тигр.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он направил своему иракскому коллеге телеграмму со словами скорби по поводу трагедии.

© AFP 2018 / HAIDAR HAMDANI В Ираке перевернулся туристический паром: 45 погибших - видео

Напомним, трагедия произошла на реке Тигр рядом с районом аль-Габат в Мосуле. На борту могло быть до 250 пассажиров. По последним данным, число жертв достигло 85.

СМИ пишут, что крушение произошло из-за перегруза - на борту было очень много людей.