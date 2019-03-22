Звезда "Игры престолов" рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Любимица миллионов Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейенерис Таргариен в популярнейшем сериале "Игра престолов", рассказала в интервью The New Yorker о перенесенном во время съемок инсульте.

Это произошло в 2011 году, когда 24-летняя Кларк снималась во втором сезоне. Актрисе внезапно стало очень плохо во время тренировки — девушка почувствовала головокружение и сильную боль, из-за чего чуть не потеряла сознание.

"Почти ползком я дошла до раздевалки. Добралась до унитаза, опустилась на колени… Стреляющая, колющая, стискивающая боль усиливалась. На каком-то уровне я понимала, что происходящее связано с повреждением мозга", — рассказала Кларк.

Некоторое время девушка пыталась прийти в себя, шевелила пальцами рук и ног и вспоминала реплики из "Игры престолов".

На помощь актрисе пришла женщина, которая была в соседней кабинке туалета.

Врачи диагностировали у Эмилии Кларк субарахноидальное кровоизлияние — тяжелую форму инсульта, при которой умирает более трети пациентов.

Актриса перенесла две операции на мозге, между которыми продолжала съемки. Процесс восстановления был нелегким, но сейчас Кларк, по ее же словам, чувствует себя "на все сто процентов".

Напомним, первая серия финального сезона "Игры престолов" выйдет на экраны 14 апреля.