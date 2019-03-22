Морское чудовище обнаружили на пляже в США

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. О странной находке на пляже Лонг-Бич сообщила супружеская пара Вудбери. Они рассказали, что выгуливали щенков, когда обнаружили нечто, торчащее из песка. Приглядевшись, супруги поняли, что это морской обитатель.

Женщина позвонила в океанариум Seaside Aquarium и вызвала специалистов для консультации, а мужчина тем временем откопал рыбу-змею и поместил ее в аквариум.

Прибывшие на место ученые объяснили, что необычное существо – это редкий тихоокеанский змеевидный угорь - Pacific Snake Eel.

Несмотря на то что рыба долгое время провела в песке без воды, она осталась живой. Однако угорь поранил плавники и был немного вялый.

Специалисты предположили, что угря выбросило на берег во время шторма. В настоящее время он проходит реабилитацию и в скором времени будет выпущен на свободу.