В Сети появились кадры разрушений после мощнейшего взрыва в Китае

Число жертв взрыва на химзаводе в КНР выросло, десятки пропали без вести

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Опубликованы видео с последствиями взрыва на химическом заводе в Китае.

Участки земли вокруг предприятия выжжены, корпуса разрушены, вокруг на земле разлитые химикаты.

Latest on chemical plant blast in E #China:

- 64 dead including 38 unidentified

- 21 fatally injured, 73 seriously injured

- 28 missing

- air and water quality within normal range



More: https://t.co/4NDL38fjgS pic.twitter.com/tKrdIKfgxe — CGTN (@CGTNOfficial) 23 марта 2019 г.

​В результате инцидента погибли 64 человека, пропавшими без вести числятся 28 человек. Личности 26 погибших уже удалось установить, сообщает The Beijing News.

В настоящее время 21 пострадавший находится в критическом состоянии, ещё 73 - в тяжёлом. Всего же в медучреждения обратились 617 человек – в основном люди жаловались на царапины или рваные раны головы, брюшной полости, конечностей.

Взрыв прогремел в четверг, 21 марта, на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган". Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало в этой же провинции землетрясение магнитудой 2,2.