13:20 23 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск

В Сети появились кадры разрушений после мощнейшего взрыва в Китае

© Фото: bjnews
В мире
Получить короткую ссылку
14810

Число жертв взрыва на химзаводе в КНР выросло, десятки пропали без вести

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Опубликованы видео с последствиями взрыва на химическом заводе в Китае.

Участки земли вокруг предприятия выжжены, корпуса разрушены, вокруг на земле разлитые химикаты.

​В результате инцидента погибли 64 человека, пропавшими без вести числятся 28 человек. Личности 26 погибших уже удалось установить, сообщает The Beijing News.

В настоящее время  21 пострадавший находится в критическом состоянии, ещё 73 - в тяжёлом. Всего же в медучреждения обратились 617 человек – в основном люди жаловались на царапины или рваные раны головы, брюшной полости, конечностей.

Взрыв на химическом заводе в Китае
© REUTERS/ Фото: RT / youtube
Жуткий взрыв на химзаводе в Китае запечатлели камеры

Взрыв прогремел в четверг, 21 марта, на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган". Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало в этой же провинции землетрясение магнитудой 2,2.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
Солнечный Навруз в Ташкенте: поздравление от президента и красочный концерт
Взрыв на химическом заводе в Китае
Жуткий взрыв на химзаводе в Китае запечатлели камеры
График отключения горячей воды в Ташкенте
График отключения горячей воды в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054