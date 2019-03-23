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Скорая помощь в Афганистане, архивное фото

На юге Афганистана террористы устроили взрывы на стадионе

© AFP 2018 / RIZWAN TABASSUM
В мире
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Боевики заложили бомбы на стадионе в афганском городе Лашкаргахе. В момент теракта там проходил праздник фермеров.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. На юге Афганистана в результате теракта на стадионе погибли не менее трех человек, еще свыше 30 пострадали, передает телеканал 1TV со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

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Трагедия произошла в субботу утром в городе Лашкаргах провинции Гильменд.

По данным ведомства, во время церемонии праздника фермеров на стадионе прогремели два взрыва. Полиция выяснила, что на объекте были заложены бомбы.

Сейчас известно о трех погибших, один из них - сотрудник местной полиции. По данным СМИ, также убит руководитель Управления экономики провинции Гильменд Мохаммад Нусрат Хан.

Также в результате теракта пострадал 31 человек. Ранения получили губернатор провинции, начальник департамента информации и культуры, глава совета провинции и его заместитель.

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Теги:
Террористический акт, Террористы, Терроризм, теракт, Афганистан



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