На юге Афганистана террористы устроили взрывы на стадионе

Боевики заложили бомбы на стадионе в афганском городе Лашкаргахе. В момент теракта там проходил праздник фермеров.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. На юге Афганистана в результате теракта на стадионе погибли не менее трех человек, еще свыше 30 пострадали, передает телеканал 1TV со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

© Sputnik / Максим Блинов Свыше 4,5 тысячи боевиков попали в базу данных спецслужб стран ШОС

Трагедия произошла в субботу утром в городе Лашкаргах провинции Гильменд.

По данным ведомства, во время церемонии праздника фермеров на стадионе прогремели два взрыва. Полиция выяснила, что на объекте были заложены бомбы.

Сейчас известно о трех погибших, один из них - сотрудник местной полиции. По данным СМИ, также убит руководитель Управления экономики провинции Гильменд Мохаммад Нусрат Хан.

Также в результате теракта пострадал 31 человек. Ранения получили губернатор провинции, начальник департамента информации и культуры, глава совета провинции и его заместитель.