На юге Афганистана террористы устроили взрывы на стадионе

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. На юге Афганистана в результате теракта на стадионе погибли не менее трех человек, еще свыше 30 пострадали, передает телеканал 1TV со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
Трагедия произошла в субботу утром в городе Лашкаргах провинции Гильменд.
По данным ведомства, во время церемонии праздника фермеров на стадионе прогремели два взрыва. Полиция выяснила, что на объекте были заложены бомбы.
Сейчас известно о трех погибших, один из них - сотрудник местной полиции. По данным СМИ, также убит руководитель Управления экономики провинции Гильменд Мохаммад Нусрат Хан.
Также в результате теракта пострадал 31 человек. Ранения получили губернатор провинции, начальник департамента информации и культуры, глава совета провинции и его заместитель.