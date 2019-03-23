Актриса Наталья Орейро обратилась к Владимиру Путину с необычной просьбой

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Наталья Орейро во время прямого телеэфира обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой.
Актриса заявила, что любит Россию, бывала в стране уже 15 раз и просит дать ей российское гражданство.
По словам Орейро, она является "более русской, чем Жерар Депардье".
"Путин, дай мне паспорт", - обратилась она к российскому лидеру.
Отметим, что во время беседы с ведущим шоу "Вечерний Ургант" Наталья продемонстрировала неплохие познания в области русского языка.
Французский актер Жерар Депардье в 2013 году получил российское гражданство, позже он прописался в Новосибирске.