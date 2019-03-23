Актриса Наталья Орейро обратилась к Владимиру Путину с необычной просьбой

Звезда аргентинского сериала из 1990-х «Дикий Ангел» Наталия Орейро находится с визитом в Москве и собирается дать в столице серию концертов.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Наталья Орейро во время прямого телеэфира обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой.

Актриса заявила, что любит Россию, бывала в стране уже 15 раз и просит дать ей российское гражданство.

По словам Орейро, она является "более русской, чем Жерар Депардье".

"Путин, дай мне паспорт", - обратилась она к российскому лидеру.

Отметим, что во время беседы с ведущим шоу "Вечерний Ургант" Наталья продемонстрировала неплохие познания в области русского языка.

Французский актер Жерар Депардье в 2013 году получил российское гражданство, позже он прописался в Новосибирске.