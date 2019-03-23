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передача Спокойной ночи, малыши!.

Ушла из жизни первая исполнительница песни "Спят усталые игрушки"

© Sputnik / М. Юрченко
В мире
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Прощание с Валентиной Дворяниновой пройдет 25 марта в зале Митинского крематория в Московской области.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Популярная советская певица Валентина Дворянинова умерла на 92-м году жизни, передает "Российская газета".

"Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время", — рассказала журналистам ее подруга Ольга Диктович.

Дворянинова родилась 2 февраля 1928 года. Окончила музыкальное училище при Московской консерватории, пела в коллективе МВД и в составе хора Большого театра. Позже певица стала солисткой оркестра под управлением Олега Лундстрема, а также солисткой Москонцерта.

Она активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем.

Советскому и российскому слушателю Дворянинова знакома по песням "Калина красная", "Линахамари", "Как тебе служится". Именно она в 1964 году впервые спела песню "Спят усталые игрушки" из телепередачи "Спокойной ночи, малыши".

Теги:
Смерть публичных людей



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