Ломая стереотипы: 18-летняя девушка впервые выйдет на ринг в хиджабе

Фейсти решила не лежать в постели из-за редкой болезни и составила список дел, которые хочет совершить за всю свою жизнь. Первым делом она записалась на бокс.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Восемнадцатилетняя мусульманка из Великобритании стала первой в мире девушкой, которая выходит на боксерский ринг в хиджабе, сообщает Daily Mail.

Фейсти Сафия Сид планирует в этом году выйти на свой первый взрослый бой в хиджабе, лонгсливе и леггинсах.

Напомним, что в прошлом месяце Международная ассоциация бокса (AIBA) разрешила женщинам выступать в хиджабах.

Девушка по имени Фейсти начала заниматься боксом год назад. Сейчас ей 18, а с 16 до 17 лет мисс Сид практически постоянно была прикована к постели: девушка страдала редкой болезнью, которую вызвали булимия и анорексия.

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Однако Фейсти решила не лежать в постели и составила список дел, которые хочет совершить за всю свою жизнь, и первым делом записалась на бокс. Спорт настолько вдохновил ее, что она стала посещать тренировки дважды в день.

"Бокс держит меня в тонусе и делает меня счастливой. Я обожаю спорт. Сначала я переживала только из-за того, что на мне хиджаб. Однако в зале никто не обращал внимания на это, а наоборот, поддерживали меня. Многие, наверное, думают, что в хиджабе сложно заниматься боксом, но, скажу вам честно, во время тренировок я даже не чувствую, что он на мне", - рассказывает Фейсти.

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Примечательно, что девушка тренируется не только с женщинами, но и с мужчинами.

"Никогда не забуду свой первый спарринг с мужчиной. Он меня очень сильно ударил, но не осознал этого, потому я делаю, как говорит мой тренер, - никогда не показываю эмоции. Да, многим сложно со мной тренироваться. Но я всегда говорю: "только потому, что я девочка, - не значит, что со мной нужно вести себя по-другому", - продолжает Фейсти.

Тем не менее ее болезнь никуда не исчезла, и это причиняет ей неудобства.

"Я скучаю по вечеринкам с друзьями, и расстроена, что не смогла пойти на свой школьный выпускной. Сейчас все мои приятели готовятся к поступлению в колледж, двигаются дальше. А я все это время была в постели. Я просто решила, что два года болезни - это предел. Так больше нельзя. Я написала список вещей, которые бы я хотела сделать в своей жизни. В них входит завести YouTube-канал, попробовать себя в скай-дайвинге, и, конечно же, бокс, которым я уже занялась", - добавила девушка.

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"Больше всего на свете я хочу показать людям, что проблемы со здоровьем ни в коем случае не должны вас останавливать и тянуть назад! Если вы что-то захотели сделать, то никто и ничто не сможет вас остановить!", - заключила 18-летняя Фейсти.