Исследование: любители острой еды живут дольше

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Люди, которые регулярно включают в свой рацион красный перец, реже сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой, дыхательной систем и злокачественными опухолями. Такое заявление сделали ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета и Женского госпиталя Бригама (США), пишет "КП".
К такому выводу специалисты пришли после семи лет наблюдений за почти полумиллионом человек в возрасте от 30 до 79 лет.
За перец чили выступает также российский политик Геннадий Онищенко. Он рассказал, что старается каждый день съедать перчинки и запивает их лимонным соком. Польза от этого огромная, утверждает автор эксперимента. По его словам, это дает выработку эндорфинов, которые придают сил и повышают настроение.
Ранее ученые рассказали, какие виды спорта укорачивают и продлевают жизнь. Лучше всего на здоровье человека влияют аэробные нагрузки.