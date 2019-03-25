Исследование: любители острой еды живут дольше

Красный перец не только придает пикантный вкус блюдам, но и благотворно влияет на состояние здоровья.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Люди, которые регулярно включают в свой рацион красный перец, реже сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой, дыхательной систем и злокачественными опухолями. Такое заявление сделали ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета и Женского госпиталя Бригама (США), пишет "КП".

К такому выводу специалисты пришли после семи лет наблюдений за почти полумиллионом человек в возрасте от 30 до 79 лет.

Предпочитающие острые блюда живут на 12-14% дольше остальных. В группе, которая признавалась в употреблении острого перца, меньше умирали от целого ряда заболеваний.

За перец чили выступает также российский политик Геннадий Онищенко. Он рассказал, что старается каждый день съедать перчинки и запивает их лимонным соком. Польза от этого огромная, утверждает автор эксперимента. По его словам, это дает выработку эндорфинов, которые придают сил и повышают настроение.

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