Россия отказалась отправлять наблюдателей на украинские выборы

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД страны.
Центральная избирательная комиссия Украины отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в аккредитации 24 россиян в составе Бюро по наблюдению. Во внешнеполитическом ведомстве РФ такое решение назвали нелегитимным.
В комментарии отмечается, что "дискриминационные шаги" властей Украины лишают экспертов от РФ возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ. В Москве решили не подвергать наблюдателей угрозе заведомого преследования.
Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, в том числе действующий президент Петр Порошенко, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.
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