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Местные выборы на Украине. Архивное фото

Россия отказалась отправлять наблюдателей на украинские выборы

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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В Москве решили не подвергать соотечественников угрозе заведомого преследования.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД страны.

Центральная избирательная комиссия Украины отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в аккредитации 24 россиян в составе Бюро по наблюдению. Во внешнеполитическом ведомстве РФ такое решение назвали нелегитимным.

© Sputnik / Максим Блинов
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"Оправданием" этих действий послужили новые законодательные поправки, которые Верховная рада в спешке приняла в феврале, когда миссия БДИПЧ уже находилась в стадии развертывания на Украине", — отметили в МИД.

В комментарии отмечается, что "дискриминационные шаги" властей Украины лишают экспертов от РФ возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ. В Москве решили не подвергать наблюдателей угрозе заведомого преследования.

Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, в том числе действующий президент Петр Порошенко, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.

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Теги:
МИД России, Петр Порошенко, выборы, Украина



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