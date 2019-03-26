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Молодые люди на аттракционе в парке в Ташкенте, Узбекистан

Человек достигает совершеннолетия только к 30 годам - ученые

AP Photo
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Система определения возраста совершеннолетия как восемнадцати лет неверна, считают британские ученые.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Человека нельзя считать взрослым до 30 лет - такие данные исследования привели британские ученые, сообщает The Independent.

Поэтому система определения возраста совершеннолетия как восемнадцати лет, по их мнению, неверна.

"Переход к совершеннолетию более сложный и занимает не меньше трех десятилетий жизни человека. Не существует детского возраста и совершеннолетия. Люди все время находятся в пути. Они направляются по траектории", — рассказал журналистам нейробиолог Кембриджского университета Питер Джонс.

Согласно последним данным, важные изменения в работе мозга происходят на протяжении многих лет, а не только в подростковом периоде.

Примечательно, что перемены в организме могут оказывать влияние не только на поведение человека, но и на его психическое здоровье.




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