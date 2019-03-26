Исследование: сидячий образ жизни может быть смертельно опасен

На сегодняшний день проблема гиподинамии более характерна для развитых стран.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Каждый десятый человек в мире умирает из-за сидячего образа жизни и низкого уровня физической активности, заявили ученые из Университета Белфаста (Великобритания). К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Journal of Epidemiology & Community Health.

"Многие британцы предпочитают проводить почти все свое свободное время сидя или лежа. Вдобавок многие люди вынуждены практически весь день сидеть в офисе на работе. Поэтому борьба с сидячим образом жизни может принести массу пользы общественному здоровью страны", — заявила Леония Эрон.

Ранее ученые заявляли, что люди, которые гуляют хотя бы по два-три часа в день, обладают более низким индексом массы тела, реже страдают от высокого уровня холестерина в крови и живут дольше.

Медики из Университета Белфаста решили проверить эти данные и установили, что примерно каждая десятая смерть в Британии и в мире связана с низким уровнем физической активности и сидячим образом жизни.

© Sputnik / Юрий Кавер Исследование: любители острой еды живут дольше

Ежегодно от болезней, связанных с сидячим образом жизни, умирает почти 70 тысяч человек. Главный "убийца" — это диабет, заявили ученые.

Они считают, что борьба с сидячим образом жизни не только спасет жизни сотен тысяч человек, но и принесет огромные дивиденды экономике. Так, только в Великобритании медицинские службы тратят примерно 700 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с последствиями гиподинамии.

Чтобы сократить эти расходы и избежать потерь, достаточно повысить средний уровень физической активности хотя бы на 50%.