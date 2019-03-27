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Huawei представили свои первые умные очки

Huawei представила свои первые "умные" очки

© techcrunch
В мире
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25810

На оправе нет внешних кнопок, чтобы ответить на звонок, нужно всего лишь прикоснуться к очкам.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Huawei анонсировала "умные" очки без камеры, сообщает The Verge.

Микрофон, стереодинамики, аккумулятор и другая техника расположены внутри оправы, поэтому гаджет выглядит как обычные солнцезащитные очки или очки для зрения.

Самое примечательное, что в устройстве от Huawei нет камеры.

По словам многих СМИ, компания хочет избежать споров о приватности.

На оправе нет внешних кнопок, чтобы ответить на звонок, нужно прикоснуться к очкам. Устройство получило защиту от пыли и влаги IP67, очки могут заряжаться по беспроводному соединению через футляр или через порт USB-C.

О цене на такие очки пока ничего не известно.

Теги:
Huawei, технологии, IT-технологии, IT-технологии



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