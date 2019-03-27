Huawei представила свои первые "умные" очки

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Huawei анонсировала "умные" очки без камеры, сообщает The Verge.
Микрофон, стереодинамики, аккумулятор и другая техника расположены внутри оправы, поэтому гаджет выглядит как обычные солнцезащитные очки или очки для зрения.
Самое примечательное, что в устройстве от Huawei нет камеры.
По словам многих СМИ, компания хочет избежать споров о приватности.
На оправе нет внешних кнопок, чтобы ответить на звонок, нужно прикоснуться к очкам. Устройство получило защиту от пыли и влаги IP67, очки могут заряжаться по беспроводному соединению через футляр или через порт USB-C.
О цене на такие очки пока ничего не известно.