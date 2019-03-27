Исследование: какие профессии выбирают разные знаки зодиака

Рыб, к примеру, чаще других интересует работа водителя, режиссера, видеомонтажера и кладовщика.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob изучили 25 миллионов резюме представителей разных знаков зодиака и выявили ряд закономерностей.

Как пишет РИА Новости, Водолеи более склонны указывать в резюме такие профессии, как врач-стоматолог, фармацевт, продавец, грузчик, мерчандайзер, оператор. Реже остальных знаков зодиака они выбирают профессию бухгалтера.

Рыб чаще других интересует работа водителя, режиссера, видеомонтажера, кладовщика. Кроме того, среди них часто встречаются пиар-менеджеры, пресс-секретари, актеры, журналисты, юристы. Реже — инженеры и бухгалтеры.

"Овны указывают в резюме должности водителя и охранника, а также директора по закупкам и следователя. Однако нечасто среди представителей этих знаков встречаются продавцы, кассиры, операторы и тайные покупатели", — следует из материала.

Тельцы тоже склонны к работе водителя, программиста, специалиста техподдержки. При этом стараются не трудиться инженерами и дизайнерами.

Близнецы и Раки трудятся продавцами-консультантами, менеджерами по продажам, администраторами, менеджерами по работе с клиентами, торговыми представителями и офис-менеджерами. Профессии мерчандайзера и главного бухгалтера их привлекают гораздо реже.

"Львы чаще претендуют на должность брокера, финансового аналитика, администратора, менеджера и директора. Девы чаще других видят свое призвание в работе тайного покупателя, бухгалтера и парикмахера. Весы предпочитают указывать в резюме должности менеджера, кладовщика, учителя. А также профессии, связанные с госслужбой. И реже других выбирают профессию: журналист и копирайтер", — отмечают специалисты.

Скорпионы более склонны указывать в резюме следующие профессии: интернет-маркетолог, торговый представитель, офис-менеджер и инженер. Стрельцы хотят работать менеджерами и мерчандайзерами, а также продавцами-консультантами.

Козерогов чаще других можно встретить среди финансистов, пожарных, главных бухгалтеров и химиков — и редко в роли офис-менеджеров и торговых представителей.

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