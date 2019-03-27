Маньяк-интеллигент: как следователю удалось разговорить Чикатило

С 1978 по 1990 год Андрей Чикатило лишил жизни более 50 человек, среди них много детей и женщин.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Следователь Исса Костоев, который разоблачил Андрея Чикатило — одного из самых известных серийных убийц, рассказал, как ему удалось побороть изворотливого и хитрого маньяка.

Следственный комитет России запустил проект "Дела минувших дней" — серию репортажей о ветеранах следствия. Первый сюжет повествует о легендарном следователе Иссе Костоеве, пишет РИА Новости.

Поимка Чикатило стала последним делом в следственной практике Костоева. По его словам, это была настоящая борьба.

Youtube / Следственный комитет Российской Федерации Следователь Исса Костоев, который разоблачил Андрея Чикатило

Костоев рассказал, что Чикатило был неглупым человеком, а следователю было необходимо, чтобы он сам признался во всех злодеяниях, поскольку в то время еще не практиковали исследование ДНК. В такой ситуации улики против Чикатило были слишком шаткими.

© Sputnik / Владимир Вяткин Фотографии маньяка Андрея Чикатило сразу после ареста на фоне карты района поиска

Кроме этого, ранее следователи и эксперты допустили множество ошибок, в результате которых был расстрелян невинный человек.

"Дело Чикатило — это преступление века, что он совершал. Это самый опасный преступник ХХ века. <…> Ошибки, допущенные на первоначальной стадии расследования, дали возможность на протяжении 12 лет преступнику Чикатило совершать тягчайшие преступления".

© Sputnik / Александр Лыскин Центральный музей МВД РФ. Рядом с фотографией серийного убийцы, маньяка Андрея Чикатило размещены фотоснимки его жертв

Исса Костоев отметил, что разговорить Чикатило было сложно: маньяк-интеллигент держал дистанцию и молчал, понимая, что против него практически нет улик.

"Но Исса Костоев был уверен, что перед ним — тот самый кровавый убийца. Он запросил карту подобных преступлений по всему Советскому Союзу и выяснил, что там, где были совершены убийства, Чикатило в то время был в командировках. Этим фактом Костоев поставил хитрому убийце настоящий мат, и тогда Чикатило заговорил", — говорится в сюжете.

По словам Костоева, пока Чикатило не рассказал обо всех 55 убийствах, к нему не имел доступа ни один человек, кроме самого следователя и тех надзирателей, которые его охраняли.

"Даже камерную разработку я не позволил в отношении него проводить, чтобы с ним сидела какая-то агентура и так далее. Обстоятельства были таковы, что Чикатило сам должен был рассказать о своей преступной деятельности", — рассказал Костоев.

© Sputnik / Владимир Вяткин В ноябре 1990 года маньяка арестовали, в апреле 1992 года начался суд, где Чикатило притворялся сумасшедшим

Андрей Чикатило — один из самых известных советских серийных убийц. Первое преступление он совершил в 1978 году в городе Шахты, последнее — в 1990 году. За это время маньяк лишил жизни более 50 человек. Среди его жертв много маленьких детей и женщин.

В ноябре 1990 года маньяка арестовали, в апреле 1992 года начался суд, где Чикатило притворялся сумасшедшим. 15 октября его приговорили к смертной казни.

Во всех последующих прошениях о помиловании серийному убийце было отказано. Четырнадцатого февраля 1994 года он был казнен.