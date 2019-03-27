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Ford

Ford покидает российский рынок легковых автомобилей

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Целью изменений является необходимость возврата к прибыльности компании в краткосрочной перспективе и повышение эффективности инвестиций в условиях сложной ситуации на рынке.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Ford покидает российский рынок легковых автомобилей и будет теперь укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV), сообщает РИА Новости со ссылкой на Ford Sollers.

Целью изменений является необходимость возврата к прибыльности компании в краткосрочной перспективе и повышение эффективности инвестиций в условиях сложной ситуации на рынке.

"Это решение - важный шаг на пути к повышению эффективности и конкурентоспособности бизнеса Ford в интересах всех наших партнеров. Новая структура Ford Sollers соответствует нашей стратегии по укреплению лидерства бренда Ford в сегменте коммерческого транспорта на всех европейских ранках, а также отражает наше намерение принимать сложные решения и покидать убыточные сегменты, такие, как рынок легковых автомобилей в России", - отметил исполнительный вице-президент и президент европейского, ближневосточного и африканского регионов Ford Стивен Армстронг.

Напомним, продажи узбекских автомобилей Ravon в России сократились в три раза в прошлом году по сравнению с 2017-м.

Не Ravon час: почему узбекский автопром сдает позиции в России >>

Еще несколько лет назад продукция узбекского автопрома занимала прочные позиции на российском рынке – Daewoo Nexia или паркетник Captiva можно было встретить в каждом дворе, да и в коммерческих целях те же Matiz использовались очень активно, например, в сфере доставки.

По данным СМИ, поставки автомобилей прекратились еще весной 2018 года.

Теги:
россия, Россия, Автомобили, машина



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