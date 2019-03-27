В России создадут единую военно-строительную компанию – Шойгу

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Строительством всех военных объектов в России будет заниматься некоммерческая публично-правовая компания, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Как пишет РИА Новости, новая структура придет на смену "Спецстрою", который был расформирован на фоне многочисленных скандалов с хищениями и срывом сроков, в том числе на новом российском космодроме Восточный.
Компания будет публично-правовой, чтобы вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора экономики, "обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса" и "гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита".
В настоящее время военное ведомство совместно с администрацией президента и правительством утверждают подходы к формированию компании.