В России создадут единую военно-строительную компанию – Шойгу

Новая структура придет на смену "Спецстрою" и будет некоммерческой — чтобы исключить коррупцию.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Строительством всех военных объектов в России будет заниматься некоммерческая публично-правовая компания, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Как пишет РИА Новости, новая структура придет на смену "Спецстрою", который был расформирован на фоне многочисленных скандалов с хищениями и срывом сроков, в том числе на новом российском космодроме Восточный.

© Sputnik / Марина Лысцева ТАСС/POOL Гендиректор строившей космодром Восточный ТМК получил три года тюрьмы

"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", — сказал Шойгу на коллегии Министерства обороны.

Компания будет публично-правовой, чтобы вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора экономики, "обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса" и "гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита".

В настоящее время военное ведомство совместно с администрацией президента и правительством утверждают подходы к формированию компании.