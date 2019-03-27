"Лучший учитель в мире" рассказал, на что потратит миллион долларов

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. "Лучшим учителем мира" стал монах-францисканец из Кении Питер Табичи, он намерен потратить премию в миллион долларов на оборудование для школы и помощь местным. Об этом сообщает The National.
"Я бы хотел иметь современную школьную лабораторию и делать проекты, которые помогали бы местным жителям. Такие вещи, как выращивание еды рядом с домом и засухоустойчивые растения, чтобы справиться с проблемой продовольственной безопасности. Там, откуда я родом, много бедности и мало еды", — рассказал Питер Табичи.
Он преподает естественные науки в сельской школе в Кении. По данным оргкомитета премии, в образовательном учреждении только один компьютер, а на одного педагога приходится 58 учеников.
В прошлом году премию получила Андриа Зафираку — учитель изобразительных искусств и текстильного дела из школы в неблагополучном районе города Бристоль (Великобритания).
Индийский бизнесмен Санни Варкей основал крупнейшую на Ближнем Востоке сеть частных детских садов и школ GEMS Education. Его благотворительный фонд вручает премию "лучшему учителю в мире" с 2015 года. В этот раз принять участие в конкурсе решили десять тысяч человек из 179 стран.
Попечителем фонда является вице-президент и премьер-министра ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашида Аль Мактум.