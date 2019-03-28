14:21 28 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Президент РФ Владимир Путин

Новый лимузин Путина впервые увидят в постсоветской республике

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
82 0 0

Государственный визит президента РФ в Кыргызстан начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Ала-Арча".

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Кыргызстан, по столице страны он будет передвигаться на "Аурусе". Новый лимузин впервые увидят в постсоветской республике, пишет "КП".

Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
Пресс-служба Президента РФ
Автомобиль Aurus кортежа президента РФ

В настоящее время президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков проводят встречу в узком составе.

Кроме того, как ожидается, главы государств примут участие в российско-кыргызской межрегиональной конференции и посетят дом-музей писателя Чингиза Айтматова.

Теги:
лимузин, автомобиль, государственный визит, Кыргызстан, Владимир Путин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Леди Гага
Голливудский нуар: Леди Гага и ее лучшие образы
Спа-процедуры с обезьянкой - самое трогательное видео
Спа-процедуры с обезьянкой - самое трогательное видео
Выборы на Украине
Лидеры и аутсайдеры: рейтинг кандидатов в президенты Украины

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054