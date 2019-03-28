Новый лимузин Путина впервые увидят в постсоветской республике

Государственный визит президента РФ в Кыргызстан начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Ала-Арча".

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Кыргызстан, по столице страны он будет передвигаться на "Аурусе". Новый лимузин впервые увидят в постсоветской республике, пишет "КП".

Пресс-служба Президента РФ Автомобиль Aurus кортежа президента РФ

В настоящее время президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков проводят встречу в узком составе.

Кроме того, как ожидается, главы государств примут участие в российско-кыргызской межрегиональной конференции и посетят дом-музей писателя Чингиза Айтматова.