Президент Кыргызстана подарил Путину новую собаку

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину собаку известной кыргызской борзой тайган и орловского скакуна, сообщает РИА Новости.
Свои подарки Жээнбеков передал российскому лидеру во время его государственного визита в Кыргызстан.
Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка известной киргизской борзой тайган по кличке Шерхан. pic.twitter.com/cUWxZzfliN— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 марта 2019 г.
Щенка зовут Шерхан. Он представитель местной породы собак, которая является смесью борзой и волкодава.
Путин, орловский скакун и киргизская борзая. Скоро в России pic.twitter.com/tmIlM1CXAk— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 марта 2019 г.
В январе Владимир Путин получил в подарок от президента Сербии Александра Вучича щенка югославской овчарки.