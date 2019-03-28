Президент Кыргызстана подарил Путину новую собаку

Российский лидер находится в Кыргызстане с государственным визитом.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину собаку известной кыргызской борзой тайган и орловского скакуна, сообщает РИА Новости.

Свои подарки Жээнбеков передал российскому лидеру во время его государственного визита в Кыргызстан.

Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка известной киргизской борзой тайган по кличке Шерхан. pic.twitter.com/cUWxZzfliN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 марта 2019 г.

Щенка зовут Шерхан. Он представитель местной породы собак, которая является смесью борзой и волкодава.

Путин, орловский скакун и киргизская борзая. Скоро в России pic.twitter.com/tmIlM1CXAk — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 марта 2019 г.

В январе Владимир Путин получил в подарок от президента Сербии Александра Вучича щенка югославской овчарки.