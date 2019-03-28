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Президент Кыргызстана подарил Путину новую собаку

© Sputnik / Алексей Даничев
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Российский лидер находится в Кыргызстане с государственным визитом.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину собаку известной кыргызской борзой тайган и орловского скакуна, сообщает РИА Новости.

Свои подарки Жээнбеков передал российскому лидеру во время его государственного визита в Кыргызстан.

Щенка зовут Шерхан. Он представитель местной породы собак, которая является смесью борзой и волкодава.

В январе Владимир Путин получил в подарок от президента Сербии Александра Вучича щенка югославской овчарки.

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Теги:
подарок, лошадь, собака, Животные, Россия, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Владимир Путин



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