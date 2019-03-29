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Расчет самоходной артиллерийской установки 2С5 Гиацинт

В России создают не имеющий аналогов в мире артиллерийский снаряд

© Sputnik / Виталий Аньков
В мире
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Боеприпас создают в Конструкторском бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров создается в России, он не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика данного боеприпаса КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев.

"Кроме того, мы развиваем направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, ведем работы по созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда", — сказал Макеев в интервью РИА Новости.

АО "Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана" — широко диверсифицированное предприятие в области создания систем и комплексов вооружения и военной техники. Ведет разработки в интересах практически всех видов Вооруженных сил РФ. Специализируется на создании высокоточного оружия.

Теги:
оружие, Вооруженные силы, Россия



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