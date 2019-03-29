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Умерла французский режиссер Аньес Варда

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Аньес Варда — единственная женщина-режиссер французской Новой волны.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда умерла на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте радиостанции France Inter. Она скончалась в своем доме в ночь на 29 марта. 

Причиной смерти стал рак.

Аньес Варда — классик французской Новой волны. Она сняла такие фильмы, как "Клео от 5 до 7", "Счастье", "Одна поет, другая нет", "Без крыши, вне закона". Выступила одним из сценаристов картины "Последнее танго в Париже" Бернардо Бертолуччи.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Умер классик итальянского кинематографа Бернардо Бертолуччи
Она удостоена наград Берлинского кинофестиваля (за фильм "Счастье"), Венецианского фестиваля, французских кинопремий "Сезар".

В 2015 году на Каннском кинофестивале ей вручили почетную "Золотую пальмовую ветвь", а спустя два года Варда получила почетную премию "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

В феврале прошлого года режиссер прислала на ежегодную встречу номинантов несколько картонных фотографий себя в полный рост.

Теги:
кинематограф, Франция, кинорежиссер, смерть, режиссер



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