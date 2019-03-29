Умерла французский режиссер Аньес Варда

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда умерла на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте радиостанции France Inter. Она скончалась в своем доме в ночь на 29 марта.
Причиной смерти стал рак.
Аньес Варда — классик французской Новой волны. Она сняла такие фильмы, как "Клео от 5 до 7", "Счастье", "Одна поет, другая нет", "Без крыши, вне закона". Выступила одним из сценаристов картины "Последнее танго в Париже" Бернардо Бертолуччи.
В 2015 году на Каннском кинофестивале ей вручили почетную "Золотую пальмовую ветвь", а спустя два года Варда получила почетную премию "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.
В феврале прошлого года режиссер прислала на ежегодную встречу номинантов несколько картонных фотографий себя в полный рост.