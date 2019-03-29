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Шторм на набережной у морского грузового порта

Ураган поднял в воздух взрослого мужчину – улетное видео

© Sputnik / Олег Смеречинский
В мире
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Интернет-сообщество бойко обсуждает случай, произошедший в турецком Османие на юге страны. Видео инцидента появился на странице в Twitter турецкой газеты Milliyet.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. На кадрах видно, как сильнейший поток ветра налетел на торговцев, мирно сидящих на одной из улиц города. Мужчины вскочили со своих мест, а затем попытались остановить солнцезащитный зонт, вставленный в специальную платформу. Один из мужчин резонно решил, что его веса хватит, чтобы справиться с порывами ветра. Но он ошибся – зонт вместе с ним поднялся над землей.

Позднее он признался, что, поднявшись метра на три от земли, понял, что пора спасаться, и спрыгнул на землю.

 "На самом деле я в порядке. Однако злосчастный зонт упал на другого человека и здорово травмировал, сломав ему ноги и ребра", - рассказал он The Independent.




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