Ураган поднял в воздух взрослого мужчину – улетное видео

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. На кадрах видно, как сильнейший поток ветра налетел на торговцев, мирно сидящих на одной из улиц города. Мужчины вскочили со своих мест, а затем попытались остановить солнцезащитный зонт, вставленный в специальную платформу. Один из мужчин резонно решил, что его веса хватит, чтобы справиться с порывами ветра. Но он ошибся – зонт вместе с ним поднялся над землей.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oluşan hortum sırasında, şemsiye ile birlikte havalanan Sadık Kocadallı olay sırasında yaşadıklarını anlattı — milliyet.com.tr (@milliyet) 27 марта 2019 г.

Позднее он признался, что, поднявшись метра на три от земли, понял, что пора спасаться, и спрыгнул на землю.

"На самом деле я в порядке. Однако злосчастный зонт упал на другого человека и здорово травмировал, сломав ему ноги и ребра", - рассказал он The Independent.