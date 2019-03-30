Веселые похороны: фанаты под пляски простились с вокалистом The Prodigy

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В пятницу, 29 марта, в британском городе Брейнтри прошли похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта.
В сети появились кадры необычной похоронной процессии. Дело в том, что поклонники творчества Флинта проводили своего кумира в соответствии с его сценическим образом - они устроили пляски и массовое пение на улице.
People raving on the streets of Braintree in celebration of Keith Flint 🙏 pic.twitter.com/c4RIqc7wZ3— Mixmag (@Mixmag) 29 марта 2019 г.
Организаторы похорон не было против такого прощания, напротив, они обратились к фанам с просьбой как следует «пошуметь и повеселиться».
Отметим, что на похороны вокалиста The Prodigy съехались фанаты со всего мира. Гроб с телом покойного несли до дверей церкви под композицию группы System of a Down. За процессией следовала собака Флинта. На службе присутствовали только семья и близкие друзья артиста, однако церемония транслировалась через динамики.
"We love you Keith. Live forever."— Mixmag (@Mixmag) 29 марта 2019 г.
Fans applaud and cheer as Keith Flint's coffin in carried into St. Mary's Church 💗 pic.twitter.com/aX6SmbhinG
Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс в начале марта. Создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт написал в Instagram, что Флинт покончил с собой. Певцу было 49 лет.