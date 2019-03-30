Веселые похороны: фанаты под пляски простились с вокалистом The Prodigy

Прощание с Китом Флинтом превратилось в массовое буйное веселье. С просьбой пошуметь и от души повеселиться обратились к фанатам группы организаторы похорон.

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В пятницу, 29 марта, в британском городе Брейнтри прошли похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта.

В сети появились кадры необычной похоронной процессии. Дело в том, что поклонники творчества Флинта проводили своего кумира в соответствии с его сценическим образом - они устроили пляски и массовое пение на улице.

People raving on the streets of Braintree in celebration of Keith Flint 🙏 pic.twitter.com/c4RIqc7wZ3 — Mixmag (@Mixmag) 29 марта 2019 г.

Организаторы похорон не было против такого прощания, напротив, они обратились к фанам с просьбой как следует «пошуметь и повеселиться».

Отметим, что на похороны вокалиста The Prodigy съехались фанаты со всего мира. Гроб с телом покойного несли до дверей церкви под композицию группы System of a Down. За процессией следовала собака Флинта. На службе присутствовали только семья и близкие друзья артиста, однако церемония транслировалась через динамики.

"We love you Keith. Live forever."



Fans applaud and cheer as Keith Flint's coffin in carried into St. Mary's Church 💗 pic.twitter.com/aX6SmbhinG — Mixmag (@Mixmag) 29 марта 2019 г.

Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс в начале марта. Создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт написал в Instagram, что Флинт покончил с собой. Певцу было 49 лет.