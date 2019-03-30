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Веселые похороны: фанаты под пляски простились с вокалистом The Prodigy

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Прощание с Китом Флинтом превратилось в массовое буйное веселье. С просьбой пошуметь и от души повеселиться обратились к фанатам группы организаторы похорон.

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В пятницу, 29 марта, в британском городе Брейнтри прошли похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта.

В сети появились кадры необычной похоронной процессии. Дело в том, что поклонники творчества Флинта проводили своего кумира в соответствии с его сценическим образом  - они устроили пляски и массовое пение на улице.

Организаторы похорон не было против такого прощания, напротив, они обратились к фанам с просьбой как следует «пошуметь и повеселиться».

Отметим, что на похороны вокалиста The Prodigy съехались фанаты со всего мира. Гроб с телом покойного несли до дверей церкви под композицию группы System of a Down. За процессией следовала собака Флинта. На службе присутствовали только семья и близкие друзья артиста, однако церемония транслировалась через динамики.

Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс в начале марта. Создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт написал в Instagram, что Флинт покончил с собой. Певцу было 49 лет.




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