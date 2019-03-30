ЦРУ допустило нелепую ошибку в плакате, призывающем русских на работу

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США разместило на станции метро в Вашингтоне русскоязычный рекламный плакат, нацеленный, предположительно, на привлечение на работу сотрудников со знанием русского языка, при этом создатели рекламы допустили грамматическую ошибку.

Фотографию, на которой изображен рекламный плакат, опубликовал в Twitter журналист агентства Рейтер Дэвид Бруннстром. Как видно на фотографии, надпись на рекламном плакате ЦРУ гласит: "Ваше владение иностранными языками are vitally important to our national security".

⁦@CIA⁩ recruitment poster in the Metro at Foggy Bottom, home of the State Department and GWU. Headhunting? ⁦@StateDept⁩ pic.twitter.com/MDRg1p3KJq — David Brunnstrom (@davidbrunnstrom) 29 марта 2019 г.

​При этом составители рекламного текста не учли, что слово "владение" стоит в единственном числе, и неверно употребили форму глагола "to be". В результате дословный перевод рекламы ЦРУ звучит как "Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности".

"Существует целый мир возможностей использовать свои навыки иностранного языка в ЦРУ", - гласит уже вторая, англоязычная надпись на плакате, на котором размещен также адрес сайта ЦРУ.