Женщина впервые победила на выборах президента Словакии

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Адвокат Зузана Чапутова одержала победу в субботу во втором туре президентских выборов в Словакии, после подсчета данных на 99,96% избирательных участков она набрала 58,38% голосов, ее соперник замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович получил 41,62% голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Статуправление республики.

"Шефчович победил лишь в Прешовском крае на востоке республики с результатом 52,2% голосов, в остальных краях выиграла Чапутова, в том числе в столичном Братиславском крае, где за нее проголосовали 73,1% избирателей. В выборах участвовали 41,2% избирателей", - говорится в сообщении.

Чапутова станет первой женщиной-президентом Словакии.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Выборы-2019: европейские элиты уже готовы обвинить Москву в своем поражении

Шефчович заблаговременно, после подсчета результатов на 60% избирательных участков, признал свое поражение и послал Чапутовой букет цветов. Победительницу также тепло поздравил нынешний глава страны Андрей Киска, специально приехавший для этого в Братиславу из своего родного города Попрада на севере республики.

Сама Чапутова на брифинге пообещала быть президентом всех словаков, независимо от политических воззрений, вероисповедания и национальности. Это заявление она сделала на всех основных языках граждан страны.

Окончательные официальные результаты выборов будут объявлены в полдень в воскресенье.

К президентским обязанностям Чапутова сможет приступить 15 июня - по истечении полномочий Киски.