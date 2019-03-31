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Адвокат, заместитель председателя внепарламентской либеральной партии Прогрессивная Словакия Зузана Чапутова в своем штабе после победы на выборах президента Словакии.

Женщина впервые победила на выборах президента Словакии

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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К президентским обязанностям Зузана Чапутова сможет приступить 15 июня.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Адвокат Зузана Чапутова одержала победу в субботу во втором туре президентских выборов в Словакии, после подсчета данных на 99,96% избирательных участков она набрала 58,38% голосов, ее соперник замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович получил 41,62% голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Статуправление республики.

"Шефчович победил лишь в Прешовском крае на востоке республики с результатом 52,2% голосов, в остальных краях выиграла Чапутова, в том числе в столичном Братиславском крае, где за нее проголосовали 73,1% избирателей. В выборах участвовали 41,2% избирателей", - говорится в сообщении.

Чапутова станет первой женщиной-президентом Словакии.

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Шефчович заблаговременно, после подсчета результатов на 60% избирательных участков, признал свое поражение и послал Чапутовой букет цветов. Победительницу также тепло поздравил нынешний глава страны Андрей Киска, специально приехавший для этого в Братиславу из своего родного города Попрада на севере республики.

Сама Чапутова на брифинге пообещала быть президентом всех словаков, независимо от политических воззрений, вероисповедания и национальности. Это заявление она сделала на всех основных языках граждан страны.

Окончательные официальные результаты выборов будут объявлены в полдень в воскресенье.

К президентским обязанностям Чапутова сможет приступить 15 июня - по истечении полномочий Киски.

Теги:
Словакия



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