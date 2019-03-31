12:59 31 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Президент Украины Петр Порошенко

Порошенко в день выборов пообещал "порвать путы Москвы"

© Sputnik / Стрингер
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Президентские выборы на Украине (7)
16 0 0

По инициативе украинской стороны 1 апреля 2019 года утратит действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года.

ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Украинский лидер Петр Порошенко в день выборов президента страны назвал условия, при которых станет возможным равноправный двусторонний диалог между Киевом и Москвой.

"Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем - возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращается действие так называемого базового договора с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции", - написал Порошенко в воскресенье на своей странице в Facebook.

© Sputnik / Максим Блинов
Подсчет голосов по-украински: "технические кандидаты" и "мертвые души"

Порошенко пишет также, что "только прекращение Москвой агрессии, надежные гарантии ее неповторения и восстановление уважения к принципам международного права откроет возможности для действительно равноправного двустороннего диалога на основе безусловного уважения к суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ Украины".

По инициативе украинской стороны 1 апреля 2019 года прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран. Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины.

Голосование на одном из избирательных участков
© Sputnik / Алексей Куденко
На Украине стартовали президентские выборы

В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 12,5%. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре. Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. 

Тема:
Президентские выборы на Украине (7)
Теги:
Москва, Киев, Украина, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ Haute couture в комлексе Заркайнар в рамках Uzbekistan Fashion Week
Струящиеся наряды и серьги с ладонь: яркие образы Uzbekistan Fashion Week
Торнадо обрушился на штат Колорадо
Тьма наступает: торнадо в Колорадо сняли на видео
Отношения Узбекистана и ОАЭ
Курс на чудо: как развивалось узбекско-эмиратское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054