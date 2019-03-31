Фирменный шашлык Путина: главный секрет заключается в маринаде

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин во время отдыха в Туве сам готовит шашлык, маринад которого держится в секрете, и любит национальный тувинский чай, рассказал глава республики Шолбан Кара-оол в интервью РИА Новости.

Президент несколько раз посещал Туву с неформальным визитом. В конце августа 2018 года Путин провел выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым. Главу государства сопровождали руководитель Тувы Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев. Путин собирал грибы и катался на катере по Енисею.

Как рассказал глава Тувы, Путин сам делает маринад для шашлыка, готовит из того мяса, которое удается добыть.

"Президент любит жарить мясо... Все делает сам", - сказал Кара-оол.

Он добавил, что шашлык получается "шикарный", но секрет маринада раскрывать не стал.

"Не знаю, это его секрет", - ответил глава Тувы на просьбу поделиться рецептом.

Он также рассказал, что на отдыхе в тайге Путин пьет фирменный кофе в турке и национальный тувинский чай.

"С утра, например, на завтрак у нас, у Сергея Кужугетовича в особенности, есть обыкновение своими руками сделать кофе в турке. В этой турке на костре варит замечательный кофе. Я горжусь, что этому научился, и своих домашних время от времени балую... Специально кофе с сахаром сначала доводится до карамельного состояния, после добавляется вода, и потом, когда вскипело, в процессе доводится с молоком до кипения, и в итоге он получается", - сказал Кара-оол.

Он рассказал, что угощает Путина национальным чаем, который президент "очень любит". Напиток варится согласно традициям.