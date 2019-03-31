Зеленский рассказал, на чем готов ездить на работу в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах готов последовать примеру своего героя в сериале "Слуга народа".

ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах готов ездить на работу на велосипеде, сообщает РИА Новости.

Персонаж Зеленского в сериале "Слуга народа", где он играет президента, ездит на работу на велосипеде.

"Да, а почему нет? Во-первых, это удобно. Я могу", - сказал он, отвечая на вопрос информагентства "Украинские новости" о возможности передвигаться на велосипеде.

При этом Зеленский сообщил, что его охрана этого не одобряет и волнуется за его безопасность.

Мэр Киева Виталий Кличко, проголосовавший на выборах президента, приехал и уехал из участка на велосипеде.

Зеленский добавил, что в случае проигрыша на выборах президента сосредоточится на подготовке к выборам в Верховную раду.

Выборы президента проходят на Украине в воскресенье. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 12,5%. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.