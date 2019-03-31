В филиале Лувра в ОАЭ не смогли сказать, где самая дорогая картина в мире

Картину "Спаситель мира" Леонардо да Винчи в 2017 году продали частному коллекционеру за 450 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Сотрудники филиала французского Лувра в столице ОАЭ Абу-Даби заявили, что не знают, где находится картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" (Salvator Mundi), презентацию которой филиал музея ранее перенес на неопределенный срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Как заявляли ранее, картина после продажи на аукционе за 450 миллионов долларов стала самым дорогим произведением искусства в истории.

По данным издания, в сентябре 2018 года филиал Лувра в Абу-Даби отменил запланированный показ картины "без объяснения причин". Департамент культуры и туризма Абу-Даби отказывается отвечать на вопросы, подчеркивает издание, а сотрудники музея-филиала Лувра в конфиденциальном порядке сообщают, что у них "нет информации о местонахождении полотна".

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Как сообщил изданию осведомленный источник, парижский Лувр также "не смог определить местонахождение "Спасителя мира". При этом официальные лица Франции надеются, что картина найдется, и планируют включить ее в экспозицию, приуроченную к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи.

Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи долгое время считалась утраченной. В 2017 году она была продана частному коллекционеру за 450 миллионов долларов (с учетом комиссии аукциона), став самым дорогим произведением искусства в истории. По информации New York Times, картину приобрел саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Власти Абу-Даби не раскрывали информацию о том, каким образом была получена эта картина.

Открывшийся в 2017 году "Лувр Абу-Даби" - единственный в мире музей за пределами Франции, которому разрешено использовать оригинальный бренд Лувра.