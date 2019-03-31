Явка на выборах президента Украины превысила 45%

ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Явка на президентских выборах на Украине превысила 45% по результатам обработки данных 36 из 199 избирательных округов по состоянию на 15.00 по местному времени (17:00 по Ташкенту), сообщается на сайте ЦИК.

По состоянию на 11.00 (13:00 по Ташкенту) явка - по результатам обработки данных 36 из 199 избирательных округов, составляла 16,66%. Позже ЦИК сообщил о первых данных на 15.00 по местному времени, по результатам обработки данных десяти округов явка была 43,86%.

По последним данным на сайте ЦИК, явка составила 45,22% избирателей по результатам обработки данных 36 из 199 округов. При этом порога явки, согласно украинскому законодательству, на выборах нет.

© Sputnik / Стрингер В Донецке и Луганске не проходят выборы президента Украины

По данным МВД Украины , полиция получила 649 сообщений о нарушениях на выборах президента , возбуждены 11 уголовных дел, сообщает в воскресенье МВД Украины. Более 135 тысяч сотрудников МВД Украины обеспечивают порядок в день выборов.

Выборы президента проходят на Украине в воскресенье. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 12,5%. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.

Срок полномочий президента составляет пять лет. ЦИК обязан объявить итоги голосования до 10 апреля включительно. Если один из кандидатов в первом туре не сможет набрать более половины голосов избирателей, на 21 апреля будет назначен второй тур.