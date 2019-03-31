Кастрюля вместо сейфа: на Украине бюллетени хранили необычным способом

ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Избирательные бюллетени на отдельных участках в Днепропетровской области хранили не в сейфе, а в холодильнике и кастрюле, сообщил депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.
"А такие сейфы для хранения бюллетеней видели? Это VIP-вариант, для наблюдателей от НАТО. Кстати, кастрюлю с бюллетенями наконец опечатали", - написал он на своей странице Facebook, где опубликовал фотографии.
На опубликованных снимках можно увидеть опечатанные кастрюлю и холодильник. Как отметил депутат, речь идет об одном из участков в Никопольском районе Днепропетровской области.
По данным РИА Новости, общественные наблюдатели из гражданской сети "ОПОРА" заявили информагентству "Укринформ", что подобного факта в Днепропетровской области не зафиксировали.
"Вероятно, что выложенные фото могли касаться каких-то предыдущих выборов", - сказала координатор общественного наблюдения за выборами в Днепропетровской области Юлия Лысенко.
На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 12,5%. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.