Кастрюля вместо сейфа: на Украине бюллетени хранили необычным способом

Фото необычных емкостей для хранения бюллетеней опубликовал на своей странице в Facebook депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.

ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Избирательные бюллетени на отдельных участках в Днепропетровской области хранили не в сейфе, а в холодильнике и кастрюле, сообщил депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.

"А такие сейфы для хранения бюллетеней видели? Это VIP-вариант, для наблюдателей от НАТО. Кстати, кастрюлю с бюллетенями наконец опечатали", - написал он на своей странице Facebook, где опубликовал фотографии.

На опубликованных снимках можно увидеть опечатанные кастрюлю и холодильник. Как отметил депутат, речь идет об одном из участков в Никопольском районе Днепропетровской области.

По данным РИА Новости, общественные наблюдатели из гражданской сети "ОПОРА" заявили информагентству "Укринформ", что подобного факта в Днепропетровской области не зафиксировали.

"Вероятно, что выложенные фото могли касаться каких-то предыдущих выборов", - сказала координатор общественного наблюдения за выборами в Днепропетровской области Юлия Лысенко.

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