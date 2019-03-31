На Украине назвали первые результаты exit poll — Порошенко лишь второй

По данным соцопроса на 600 избирательных участках, около 30% голосов получил украинский шоумен Владимир Зеленский. У действующего президента страны 18,5%. Именно два эти кандидата, в случае подтверждения полученных данных, пройдут в следующий тур.

ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Согласно результатам exit poll во второй тур президентских выборов на Украине выходит действующий президент страны Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "1+1".

Причем оппонент Порошенко — Зеленский — набрал около 30 % голосов, в то время как у действующего главы государства лишь 18,5%.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, по данным опроса, с 14% замыкает тройку лидеров. За кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 9,1% граждан, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко голоса отдали 7,6%.

Штаб Тимошенко уже обвинил СБУ Украины в фальсификациях и провокациях, экс-премьер Украины заявила, что проведет свой альтернативный подсчет голосов.

Соцопрос проводился на 600 участках и опросили 20 тысяч респондентов. Теоретическая погрешность выборки составляет 0,7%.