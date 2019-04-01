Юморист Зеленский лидирует на выборах президента Украины

По предварительным данным, шоумен лидирует в 20 регионах после обработки 40% протоколов. По мнению экспертов, у него есть все шансы победить во втором туре.

ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Актер и шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины.

Как сообщает РИА Новости, после подсчета 40,2% протоколов Зеленский набрал 30,2% голосов (он лидирует в 20 регионах страны).

Действующий глава государства Петр Порошенко побеждает в 19 областях Украины и Киеве (после обработки свыше 40% протоколов у него 16,65%)

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Лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко побеждает в Донецкой и Луганской областях (он набрал 11,48%).

У лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 13,13%.

Выборы президента Украины состоялись в воскресенье, 31 марта. Явка, по информации ЦИК, составила 63,5%, превысив показатель предыдущих президентских выборов 2014 года (60,3%)

Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не было российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования.

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Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса 7-10 миллионов граждан Украины не смогли проголосовать.

Второй тур выборов, как ожидается, состоится 21 апреля.