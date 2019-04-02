Мужчины в России смогут забрать у бывших жен самое ценное

Депутат Владимир Петров выступил с инициативой дать право мужчинам забирать свою фамилию у бывших жен.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Разрешить мужчинам забирать свою фамилию у бывшей жены после развода – с такой инициативой обратился к министру юстиции России Александру Коновалову депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующий документ опубликовал News.ru.

Он просит рассмотреть возможность разработки и внесения поправки в Семейный кодекс и "иные правовые акты Российской Федерации".

Депутат объяснил, что многие мужчины категорически против, чтобы их бывшие жены оставляли себе их фамилию, но никак не могут на это повлиять.

По его словам, к нему на прием неоднократно приходили граждане, которые интересовались, можно ли обязать экс-супруг вернуть девичьи фамилии.

Парламентарий уверен, что настало время прописывать алгоритм пользования фамилией. Если же такой договоренности нет, то мужьям разрешат при разводе "забирать" фамилию обратно.

Как отреагировали на такое предложение в министерстве, пока неизвестно, однако в народе его очень живо обсуждают.