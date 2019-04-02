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Умер актер из Улиц разбитых фонарей Александр Васильев

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Васильев

ленфильм
В мире
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Прощание с актером, режиссером, драматургом пройдет на "Ленфильме" 3 апреля.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Актер, известный по фильмам "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург" и "Особенности национальной охоты" ушел из жизни, сообщает РИА Новости.

Прощание с актером, режиссером, драматургом пройдет на "Ленфильме" 3 апреля.

"Прощание с Александром Васильевым состоится на "Ленфильме" 3 апреля в 11.00. Отпевание пройдет в 14.00 в церкви Смоленской Иконы Божьей матери. Похороны состоятся на Смоленском кладбище", - говорится в сообщении киностудии.

Отмечается, что Васильев работал с режиссерами Александром Рагожкиным, Сереем Овчаровым, Константином Лопушанским и многими другими. Он работал на картинах: "Особенности национальной охоты", "Блокпост", "Барабаниада", "Гадкие лебеди", "Фауст", "Вишневый сад" и многих других.

Теги:
россия, Россия, смерть



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