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Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре

Посольство России в США объявило конкурс на лучшую фейковую новость

© Sputnik / Виталий Белоусов
В мире
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Критерии оценки конкурсных работ и приз победителя неизвестны.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Посольство России в США анонсировало конкурс на лучшую фейковую новость на тему "российского вмешательства", сообщается в официальном Twitter-аккаунте диппредставительства.

Американский флаг перед Капитолием в Вашингтоне
AP Photo / J. Scott Applewhite
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование

Конкурс запустили после итогового доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Он два года пытался выявить сговор между штабом Дональда Трампа и РФ. В результате никаких обвинительных заключений Мюллер не выдвинул.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя итоги расследования, сказал, что "очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет".

Теги:
Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия



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