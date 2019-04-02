Посольство России в США объявило конкурс на лучшую фейковую новость

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Посольство России в США анонсировало конкурс на лучшую фейковую новость на тему "российского вмешательства", сообщается в официальном Twitter-аккаунте диппредставительства.

AP Photo / J. Scott Applewhite Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование

Конкурс запустили после итогового доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Он два года пытался выявить сговор между штабом Дональда Трампа и РФ. В результате никаких обвинительных заключений Мюллер не выдвинул.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя итоги расследования, сказал, что "очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет".