Кто в РФ получает больше всех – рейтинг зарплат многих заставит задуматься

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий в России возглавили варщик дуговой сварки и инженер-мехатроник в автомобилестроении. Люди данных профессий зарабатывают в месяц от 100 тысяч рублей и больше.

Эксперты ВНИИ Минтруда России подготовили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий, пишет RT.

На втором месте в списке оказались специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров – их доход составляет от 95 тысяч рублей в месяц.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini Красивые и дорогие: Forbes определил самых высокооплачиваемых моделей 10

Третье место разделили специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки, которые получают от 90 тысяч рублей в месяц.

Эксперты указали, что названные профессии являются перспективными с учетом спроса на них и уровня заработной платы. "Работодатели готовы достойно оплачивать труд таких специалистов еще и потому, что спрос на них превышает предложение",— объяснили исследователи.

Ранее стало известно, что самым высокооплачиваемым футболистом мира стал капитан футбольного клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси. Его доход составляет 130 миллионов евро в год.