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Планета Земля из космоса

ООН: население Земли приблизится к отметке 11 миллиардов к 2050 году

© Unsplash / NASA
В мире
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Сейчас население Земли превышает 7,7 миллиардов человек.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Численность населения Земли в 2019 году превысила отметку в 7,7 миллиардов человек, об этом говорится в докладе, представленном на 52-й основной сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию.

Сейчас на планете живет 7,7 миллиардов человек, но эта цифра постоянно растет. Уже к 2050 году население Земли составит примерно 9,7 миллиарда человек.

"Продолжающийся рост населения Земли и ожидаемый рост благосостояния окажут дополнительное давление на природные ресурсы и экосистемы", — делается вывод в документе.

В докладе также говорится о том, что к концу столетия численность населения установится на отметке в 11 миллиардов.

Теги:
население, мир, земля, Земля



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