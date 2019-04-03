Китайский ловелас попался на обмане 19 девушек

Произошедшая в городе Чжэнчжоу история показывает, к чему могут привести знакомства в интернете.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Китае разоблачили мужчину, который настолько виртуозно притворялся богатым, что за два года на его удочку попались 19 доверчивых девушек. Мошенник встречался с ними одновременно, умело играл на чувствах и выманивал крупные суммы денег. Более того — за два года он успел четырежды стать отцом, еще две "возлюбленные" в настоящее время беременны.

Как пишет РИА Новости, мужчине по фамилии Тань долгое время удавалось выдавать себя за сына богатых родителей или за богатого студента аспирантуры. На встречи с девушками он надевал поддельную брендовую одежду. Подарки тоже были поддельные, хотя и выглядели дорогими.

Мошенник действовал по одной и той же схеме — видимо потому, что она работала без перебоев. Он знакомился с одинокой девушкой на сайте знакомств в интернете, и после нескольких свиданий в реальной жизни девушки попадали под воздействие его наигранной заботы и влюбленности.

Одна из потерпевших рассказала, что на первом свидании и не думала продолжать с ним отношения, однако Тань, будучи отличным психологом-самоучкой, смог подобрать необходимые слова поддержки, и девушка сама не заметила, как в один прекрасный день они стали жить вместе.

Спустя некоторое время Тань начал просить помочь ему перевести небольшие суммы денег на счета других людей, при этом всегда возвращал ей всю переведенную сумму. Суммы становились все крупнее, и мужчина не только перестал возвращать девушке деньги, но стал просить ее брать в долг у знакомых. Но она не переживала, так как к тому моменту уже родила ребенка и была уверена, что он на ней женится.

Так продолжалось до декабря прошлого года — тогда мужчина перестал появляться дома. Любовь зла: девушка поняла, что ее обманули, только когда мошенник угнал из дома два ее автомобиля. К тому моменту ее долги достигли 160 тысяч юаней (около 23 тысяч долларов).

Девушка не стала обращаться в полицию: решила провести собственное расследование. Так как все его аккаунты в соцсетях были зарегистрированы на ее удостоверение личности, она смогла восстановить пароли и обнаружила, чем он на самом деле занимался.

Только после этого обманутая возлюбленная обратилась в полицию с заявлением. После непродолжительного расследования сотрудники правоохранительных органов выявили десятки аналогичных случаев мошенничества. За два года Тань смог обманом получить от его "любимых" женщин миллионы юаней.

В конце марта мужчина был задержан и признался в содеянном. Он сообщил журналистам, что придумал схему после того, как потерял работу в 2017 году.

Расследование по делу продолжается, а местная полиция предупредила граждан о необходимости быть крайне бдительными при знакомствах в интернете.